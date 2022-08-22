Для посещения дискуссии лектория Здоровая Москва необходима предварительная регистрация.

Для посещения дискуссии лектория "Здоровая Москва" необходима предварительная регистрация.В столичных парках можно не только погулять и проверить свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва", но и посетить интересные лекции этого проекта. Участники дискуссий, среди которых – врачи, диетологи, ученые, психологи, обсуждают тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 и другие актуальные темы.Так, 27 августа в 16:00 на главной сцене Таганского парка начнется дискуссия лектория "Здоровая Москва" на тему "Как вырастить здорового ребенка". Спикеры – главный педиатр столицы Исмаил Османов и автор бестселлеров по психологии, мать шестерых детей Лариса Суркова. Они расскажут, как избежать ошибок при воспитании ребенка. Модератор дискуссии – телеведущая Оксана Федорова, которая тоже поделится опытом.Как растить ребенка здоровым и минимизировать факторы риска, как привить дитю любовь к здоровому образу жизни (ЗОЖ)– эти и другие темы будут подняты в ходе беседы. Чтобы принять участие в дискуссии, необходимо . Онлайн-трансляция лекции будет вестись в соцсетях "" и "".20 августа в летнем кинотеатре парка искусств "Музеон" состоялась дискуссия "Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям". Событие посетили свыше 200 человек, а трансляция в соцсетях набрала более 82 тысяч просмотров. Запись дискуссии доступна для просмотра.Напомним, павильоны "Здоровая Москва" работают в 46 парках столицы. В них можно проверить здоровье абсолютно бесплатно. В расширенной программе — свыше 11 исследований. Павильоны работают с 8:00 до 20:00 без выходных.В этом сезоне в павильонах "Здоровая Москва" обследовались 300 тысяч человек. из 230 тысяч посетителей получили направление на дополнительные исследования, поскольку врачи обнаружили у них определенные факторы риска или признаки заболеваний.При посещении павильонов "Здоровая Москва" необходимо быть совершеннолетним и прикрепленным к городской поликлинике, а также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).