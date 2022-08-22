Репортаж Максима Калашникова. Сроки введения в эксплуатацию акушерского корпуса в Коврове вновь...

Репортаж Максима Калашникова.Сроки введения в эксплуатацию акушерского корпуса в Коврове вновь могут перенести. Реализация одного из самых масштабных проектов областного здравоохранения в завершающей стадии. Но вновь возникли проблемы. Установка оборудования требует большей мощности от электросети, а объект до сих пор запитан по временной схеме. Как заявил подрядчик на встрече с главой региона Александром Авдеевым, для ускорения процесса прикладываются все усилия, однако здание энергетически перегружено.– С нас еще и федеральный Минздрав требует. - Да ладно, Бог с ним, с нашим федеральным Минздравом. С нас женщины, которые не доезжают до Владимира, требуют. Тут вопрос - сколько еще можно? Тут должна кипеть работа.Александр Авдеев, заявил: если подрядчик не готов в срок исполнять взятые на себя обязательства, значит придется принимать максимально жесткие меры. Вплоть до его замены.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Мы итак предоставили возможность увеличить стоимость по смете. Объективно - стройматериалы выросли, такую возможность Правительство РФ дает. Дали возможность по времени закончить работы. Но, к сожалению, дальше мы терпеть уже не будем. Поэтому, если график не будет исполнен до сентября - будем штрафовать.Акушерский корпус возводится на месте недостроенного терапевтического отделения и рассчитан на прием рожЕниц со всей восточной части Владимирской области - Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов.Еще один важный проект реконструкция здания районной больницы в поселке Мелехово. Здесь тоже отставание от сроков - персонал медучреждения был переселен из здания с опозданием почти в полгода. Однако представители подрядных организаций уверены, что им удастся нагнать сроки и ввести здание в эксплуатацию этой зимой. Только территорию в порядок придется приводить уже в следующем году.Вячеслав Смирнов, гендиректор компании-подрядчика:– На сегодняшний день мы завершили все демонтажные работы. Конструктивные и объемно-планировочные решения тоже подходят к концу. Самые оптимистичные наши планы - это к новому году нам все-таки завершить объект.В ходе рабочей поездки Александр Авдеев так же встретился с активом Ковровского района и обсудил планы развития территории. Глава региона подчеркнул: администрация области всегда открыта для диалога. Только сообща можно достигнуть значимых результатов в благоустройстве и развитии Владимирской области.Максим Калашников, Егор Герасимов.Вести "Владимир"