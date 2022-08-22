Москвичи в понедельник, 22 августа, отмечают День государственного флага России. В столице пройдут концерты, флешмобы, лекции, экскурсии. Центральной площадкой празднования станет Поклонная гора, где состоится большой концерт.

Москвичи в понедельник, 22 августа, отмечают День государственного флага России. В столице пройдут концерты, флешмобы, лекции, экскурсии. Центральной площадкой празднования станет Поклонная гора, где состоится большой концерт.Столица в честь праздника украшена плакатами с триколором и флагами. На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах размещено более 500 плакатов.Самый большой флаг России длиной 165 метров и шириной девять метров можно увидеть на главной аллее парка Победы. Флаг создадут три тысячи человек.На Поклонной горе пройдет главное событие праздника – большой концерт. Он начнется в 17:00. Для гостей выступят известные российские музыканты – Uma2rman, "Чайф", "Калинов Мост", Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и другие группы и исполнители.Концерт завершится фейерверком в 22:00. Небо над Москвой озарят тысячи разноцветных огней.Также празднования пройдут на ВДНХ, в московских парках, библиотеках, музеях и галереях, культурных центрах и дворцах творчества. Например, в сети кинотеатров "Москино" покажут легендарные советские фильмы. В культурных центрах выступят юные артисты, а в парках – ансамбли народных песен и джазовые коллективы.В ночь накануне праздника в Москве прошел масштабный автопробег с участием 300 автомобилей в цветах российского флага. Участники выстроили свои автомобили от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова.Автопробег начался в 23:30 и завершился в 01:00. Подготовиться к праздничному заезду помогали активисты молодежного сообщества "STOлица".День государственного флага учрежден указом президента Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.