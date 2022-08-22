За 11 лет центры Мои документы оказали более 200 миллионов государственных услуг.

За 11 лет центры "Мои документы" оказали более 200 миллионов государственных услуг.Раньше жители Москвы ради получения нужных документов посещали сразу несколько государственных учреждений, что занимало достаточно много времени. И не удивительно, ведь тогда в столице работало порядка 1,2 тысячи приемных различных органов власти. Но все изменилось, когда в городе начали открываться центры госуслуг "Мои документы".Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что сначала работал единственный офис с 48 сотрудниками. Сейчас же, как она отметила, центры госуслуг есть в каждом районе столицы. В офисах в общей сложности работают 11 тысяч человек."За эти годы мы открыли семь флагманских офисов, где предоставляют расширенный перечень государственных услуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ", – рассказала Ракова.В "Моих документах" отвечают практически на любые вопросы, которые касаются госуслуг. К каждому посетителю сотрудники находят индивидуальный подход.За 11 лет было оказано свыше 200 миллионов государственных услуг. Лишь в 2022 году москвичи обращались в "Мои документы" более 17 миллионов раз. Самые популярные услуги – предоставление информации жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.В этом году в центрах появились новые услуги. Например, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ можно создать электронные дубликаты документов. Также в "Моих документах" можно проверить здоровье. Современные диагностические комплексы установлены в 72 центрах.Также специалисты многофункциональных центров помогают горожанам подготовиться к обследованию в павильонах "Здоровая Москва". Свыше 1,5 тысячи сотрудников работают в городских поликлиниках в рамках проекта "Мой администратор".Напомним, центры госуслуг "Мои документы" работают с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.Ранее сообщалось о планируемом открытии нового флагманского офиса "Мои документы". Он появится на Ярцевской улице – в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза". Соответствующее постановление было подписано мэром города Сергеем Собяниным. Подробнее о том "Дни.ру".