Юные музыкальные дарования могут попробовать себя в хоровом пении. Дополнительный набор на новый...

Юные музыкальные дарования могут попробовать себя в хоровом пении. Дополнительный набор на новый учебный год проводит детская хоровая капелла Центра классической музыки.В программе обучения - весь спектр музыкальных предметов: от сольфеджио до занятий по вокалу и игры на фортепиано. Воспитанники капеллы с ранних лет погружаются в атмосферу коллективного музицирования и выступают в совместных проектах с Владимирским камерным хором и Губернаторским симфоническим оркестром.Детей в возрасте пяти-восьми лет и их родителей приглашают на собеседование 30 августа в 6 часов вечера в зал на Георгиевской, 1, во Владимире.