В программе обучения – весь спектр музыкальных предметов: от сольфеджио до занятий по вокалу и игры...

В программе обучения – весь спектр музыкальных предметов: от сольфеджио до занятий по вокалу и игры на фортепиано.Воспитанники капеллы с ранних лет погружаются в атмосферу коллективного музицирования и выступают в совместных проектах с Владимирским камерным хором и Губернаторским симфоническим оркестром. Детей в возрасте пяти-восьми лет и их родителей приглашают на собеседование тридцатого августа в шесть часов вечера в зал на Георгиевской, 1 во Владимире.