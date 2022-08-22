В Гусь-Хрустальном районе по традиции отметили праздник русского напитка. В лесу, близ деревни Семеновка, собрались сотни человек. Сбитень, медовуха, квас, травяные чаи, а к ним блины, пирожки ..

В Гусь-Хрустальном районе по традиции отметили праздник русского напитка. В лесу, близ деревни Семеновка, собрались сотни человек. Сбитень, медовуха, квас, травяные чаи, а к ним блины, пирожки и ватрушки, караваи, мёд и всякое варенье. Много даров с сельского подворья - помидоры, огурцы, тыквы, кабачки, перец... Предлагали это все гостям девушки в красивых русских костюмах.Было много песен, танцев, спортивных состязаний, в блиндаже «крутили» кино. На праздник приехали артисты из других районов. Прошёл конкурс ухи. Глава администрации района Алексей Кабенкин вместе с депутатом Госдумы Игорем Игошиным и депутатом ЗС Александром Цыганским дегустировали ее в составе жюри. Выиграли золотковские. Они и получили специальные призы.«Подходили цыганки-как всегда, погадали. Вроде, все будет хорошо!) А если серьезно, то на празднике встретил много знакомых, даже из других городов моего избирательного округа, получил заряд хорошего настроения. Праздник - атмосферный, дружный, весёлый. Такие мероприятия сплачивают жителей. И это здорово»,- написал в соцсети Игорь Игошин.