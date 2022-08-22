Один новый детский сад появится в микрорайоне Коммунар, другой — на улице Тихонравова. Как сообщил...

Один новый детский сад появится в микрорайоне Коммунар, другой — на улице Тихонравова.Как сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале, каждое учреждение получит по 108 мест. Районы выбраны не случайно. Последние годы они активно застраиваются, развиваются, растут. Именно оттуда обратилось больше всего семей, желающих устроить своих детей в дошкольные учреждения."Здания – двухэтажные со своими котельными и пищеблоком. Тёплые и удобные помещения, отличная мебель и инвентарь, современные развивающие игры для ребят. На улице — детская площадка и веранды. С появлением этих двух детсадов очереди должны остаться в прошлом", – сообщил глава региона.Еще один важный объект — школа в Веризино. Проект уже прошел госэкспертизу. Администрация Владимирской области направила заявку в Правительство. На строительство требуется порядка 2 млрд рублей. Планируется приступить в следующем году, к сентябрю 2024 года должны закончить. И тогда 1200 ребят смогут учиться рядом с домом.Фото https://t.me/avdeev_o_vazhnom