На территории региона за прошедшие сутки 22 августа лабораторно подтверждено 157 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 22 августа лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.35 - во Владимире17 — в Муромском районе12 — в Петушинском районе14 — в Александровском районе14 — в Гусь-Хрустальном районе16 — в Ковровском районе11 — в Кольчугинском районе10 — в Суздальском районе6 — в Вязниковском районе4 — в Камешковском районе4 — в Радужном3 — в Юрьев-Польском районе3 — в Меленковском районе2 — в Собинском районе2 — в Киржачском районе2 — в Селивановском районе1 — в Судогодском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 154 637 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).