На территории региона за прошедшие сутки 22 августа лабораторно подтверждено 157 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 22 августа лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
35 - во Владимире
17 — в Муромском районе
12 — в Петушинском районе
14 — в Александровском районе
14 — в Гусь-Хрустальном районе
16 — в Ковровском районе
11 — в Кольчугинском районе
10 — в Суздальском районе
6 — в Вязниковском районе
4 — в Камешковском районе
4 — в Радужном
3 — в Юрьев-Польском районе
3 — в Меленковском районе
2 — в Собинском районе
2 — в Киржачском районе
2 — в Селивановском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154 637 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).