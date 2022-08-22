Сегодня во всем важны скорость и качество. Этим принципам следует предприятие «К-Модуль» в Ковровском районе. Губернатор Александр Авдеев и депутат Государственной Думы Игорь Игошин ..

Сегодня во всем важны скорость и качество. Этим принципам следует предприятие «К-Модуль» в Ковровском районе. Губернатор Александр Авдеев и депутат Государственной Думы Игорь Игошин побывали на нем в конце прошлой недели.На предприятии выпускают модульные конструкции различных направлений. Заказы идут со всей России: это быстровозводимые здания ФАПов, общежитий, домов для дачных участков, котельных и так далее. Их возводят, буквально, за считанные дни, а самое главное, что продукция качественная, современная, здания тёплые, что немаловажно для нашего климата. Губернатор предложил предприятию участвовать в конкурсах государственных закупок, так как выпускаемая им продукция интересна в решении задач региона.-Коллектив планирует расширять производственные площади, земельный участок, выделенный «К-Модулю» в Ковровском районе это позволяет. Отметил для себя, что приятно видеть опрятные производственные помещения, где весь материал, заготовки и инструменты - строго на определенных местах, большая часть работ механизирована. Современное предприятие успешно развивается, дальнейшие его перспективы восхищают,- подчеркнул депутат Госдумы.