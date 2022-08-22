В дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратились трое местных жителей с заявлением...

В дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратились трое местных жителей с заявлением о мошенничестве. Им поступали звонки якобы от сотрудников полиции с сообщением о задержании их родственников за совершённое ДТП. За непривлечение к уголовной ответственности виновных требовалось передать деньги курьеру. Всего они отдали посыльному 500 тысяч рублей.Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ОМВД России по Кольчугинскому району установили личность приходившего за деньгами. Им оказался 22-летний житель Тверской области. В ходе служебной командировки он был задержан полицейскими по месту жительства. В ходе обыска была изъята одежда и медицинские маски, которые молодой человек использовал для конспирации, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/