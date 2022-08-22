На ТК «Радость моя» в проекте «Странник» вышел фильм, посвященный Александрову. Он называется «Маленький город с огромной историей». Большая часть съемок первой серии проходила на ..

На ТК «Радость моя» в проекте «Странник» вышел фильм, посвященный Александрову. Он называется «Маленький город с огромной историей».Большая часть съемок первой серии проходила на территории музея-заповедника «Александровская слобода». В качестве соведущей выступила музейный сотрудник Светлана Вершинина.Затрагиваемые темы касались различных вопросов жизни и деятельности Ивана Грозного. В центре внимания оказались особенности архитектуры Александровской слободы, достижения, совершенные первым русским царем за время его правления, наиболее знаковые экспонаты, которые можно увидеть в музейных экспозициях, легенды, связанные с царским пребыванием в Слободе.Как сказал ведущий - писатель Андрей Сорокин в заключении первой части: «Александров в современной российской истории городок незаметный. Но, если присмотреться повнимательнее, окажется, что это настоящая историческая шкатулка с секретами. Вот мы и попали в такую шкатулку-ловушку. Столько интересного, что в одной серии рассказать невозможно. Расстаемся здесь и продолжим во второй части. И вы оставайтесь с нами – узнаете много интересного».