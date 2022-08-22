Владимирцам не засчитали два возможных гола в ворота противника

21 августа во Владимирской области прошел футбольный матч между владимирским «Торпедо» и костромским «Спартаком». «Торпедо» нужна была эта игра, чтобы восстановить свои очки, так как прошлогодний тур команда не играла и по турнирной таблице ушла вниз.Торпедовцы сыграли лучше, чем спартаки. Атак со стороны владимирцев было много, но соперники часто становились инициаторами срыва перспективных атак. Команде-гостю выдали довольно много желтых карточек. Однако местной команде не удалось забить ни одного мяча. Все вышли из игры с ничьей.С нижней полосы таблоида торпедовцам все же удалось передвинуться выше из-за поражения «Знамя труда» (Орехово-Зуево). Впереди у владимирской команды другой важный матч – с «Тверью». Он будет проходить тоже на территории владимирцев 27 августа в 19 часов.