На них заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ

В отношении двух жителей Тверской области владимирской полицией заведено уголовное дело по делу о мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба УМВД РФ по Владимирской области.Двое злоумышленников, 40-летний и 23-летний мужчины, выполняли роль курьеров, которые являлись одним из звеньев преступной схемы мошенничества.Сообщники нанесли материальный и моральный вред 11 пенсионерам из Владимирской области, возраст которых колеблется от 83 – 96 лет. Мужчины в общей сумме украли у пожилых людей больше полтора миллиона рублей.Курьеры приезжали к пенсионерам, чтобы забрать деньги, сумма которых оговаривалась ранее в звонке пострадавшим, которым сообщалось о якобы совершенном ДТП их родственниками.По информации УМВД по Владимирской области, у фигурантов был четкий план действий: аренда жилья не больше, чем на 3 дня, сделанные реквизиты для перевода наворованных денег, передвижение только на такси, прикрытие под фальшивыми именами и полномочиями сотрудника силовых структур. Также они забирали процент от совершенной «сделки».Преступники признали свою вину. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд вместе с материалами уголовного дела. Мошенники на данный момент находятся под стражей.