Новые фрагменты построек эпохи Ивана Грозного обнаружили на территории музея-заповедника...

Новые фрагменты построек эпохи Ивана Грозного обнаружили на территории музея-заповедника "Александровская слобода" археологи Государственного Эрмитажа. На месте побывал наш корреспондент.Последние несколько лет археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа ищет на территории музея-заповедника "Александровская слобода" большую парадную палату Ивана Грозного. В этом году археологов ждал сюрприз - были обнаружены вот эти столбы.Екатерина Турова, руководитель архитектурного отряда Древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа:- По этому местоположению эти фундаменты не могут быть ничем, кроме как крыльцом. Мы предполагали какое-то, ну, парадное, но небольшое, достаточно простое крыльцо. Видимо, все не так. Видимо, за пределами наших раскопов еще какие-то столбы, которые формируют более сложные всходы и более сложную и плановую, и объемную структуру этого крыльца времени Грозного.Это сооружение относится к периоду, когда царь, поссорившись с боярами, на долгие 17 лет покинул Москву и поселился в Александровой слободе, сделав ее фактически столицей государства. По мнению археологов, именно сооружение, остатки которого сейчас обнаружены, упоминается в «Свадебных чинах» Ивана Грозного.Екатерина Турова, руководитель архитектурного отряда Древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа:- Вот именно в «Свадебных чинах» Ивана Грозного это здание фигурирует как большая палата и описывается маршрут, которым идут жених и невеста. Жених идет из постельных царских хором, то есть непосредственно из жилых комнат, невеста идет из женской половины.Помимо свадеб, как предполагают исследователи, в этих палатах могли проводиться и приемы иностранных послов.- А сейчас мы с вами увидим, на чем восседал Иван Грозный, когда встречал своих послов. Иван Грозный практически никогда не вставал со своего места. Это связано с тем, что его парадная одежда весила примерно 70-75 килограммов.В 1578 году в Александровой слободе побывал с дипломатической миссией датский посланник Якоб Ульфельдт, который позднее написал воспоминания того, как проходил прием у царя и как выглядел Александровский Кремль в то время.Анастасия Листопад, заведующая научно-экспозиционным и выставочным отделом Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода»:- По территории двора он перемещался в пределах вот такого коридора. На гравюре он изображен, вот видите, треугольник, это были 2 тысячи стрельцов, которых выстраивали вот таким коридором, и только в пределах этого коридора мог перемещаться дипломат. Мы видим, что тут не изображены все постройки, которые на тот момент существовали на территории государева двора, потому что дипломатам показывали только то, что считали нужным показать.То, что не успел разглядеть датский посол, сегодня открывается в результате раскопок. Это черепица начала 16-го века, которой, видимо, были покрыты царские палаты. В этом сезоне археологи нашли около 200 артефактов - в основном, это монеты, пуговицы, гвозди. Но далеко не все из них относятся к эпохе Ивана Грозного.Сергей Томсинский, руководитель Древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа:- Нижние слои вот эти царские, условно говоря, да, они пустоваты, мягко говоря, по одной простой причине: царский двор не помойка - здесь не теряли, здесь под ноги мусор не бросали, здесь очень тщательно мели.Государев двор Ивана Грозного в Александровой Слободе просуществовал вплоть до отъезда царя в Москву после трагической гибели его сына. При царе Алексее Михайловиче одну из царских построек было разрешено разобрать и использовать в качестве строительного материала для келий женского монастыря, который существует здесь и сегодня.Антон Николаев, Андрей Тарасенко. Новости Культуры