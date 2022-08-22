От лайка до репоста. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что обсуждали пользователи...

От лайка до репоста. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что обсуждали пользователи сети, чем делились? Расскажет Мария Платанюк.Стритрейсеры в Коврове, Оборино в пыли, 33 богатыря в Гусь-Хрустальном и «бесаме мучо» на саксофоне. Яркое сетевое в одном обзоре - прямо сейчас.В «Подслушано Ковров» - ролик "Мотоциклисты уходят в закат". «Ребята, не гоняйте! - пишет автор видео. - Вас дома ждут!»И здесь же - серьезное ДТП с участием такси. Человек на переходе родился в рубашке, отмечает паблик.Также в городе оружейников еще одна жалоба на стритрейсеров. Глубокая ночь. Час 40. Дайте людям выспаться!Во владимирском «Подслушано» - лесной пожар в районе Липны. Трасса М-7. И предупреждение: аккуратнее за рулем. «Судогда ТВ» напоминает об особом противопожарном режиме. В группе - профилактический ролик от Андреевского лесничества.А это сигнал из деревни Оборино. Этим летом здесь появилась щебеночная дорога. Известняковая пыль оседает на кустах, домах, заборах.В группе “Активный Киржач” - экологический отчет. За 7 выездов в течение трех недель активисты разобрали от завалов свыше 30 километров лесных дорог.Ковровский спасатель Михаил Быков делится радостью. Сергея - одного из огнеборцев, который получил тяжелейшие ожоги во время пожара в гаражах 18 июля этого года - друзья уже забрали домой. Другой – Роман - начинает ходить сам. Напомню, спасателей увезли на лечение в Нижний Новгород.Также “Заметки спасателя” рассказывают о буднях тех, кто первым приходит на помощь. И здесь история о том, как спасатели помогли снять ковровчанке кольцо с пальца. Украшение удалось перекусить при помощи слесарного инструмента.“Киржач онлайн” рассказывает о мероприятиях в честь Дня государственного флага. Для школьников провели историко-патриотический час под названием "Моя страна - моя Россия"."Все равны как на подбор". В Парке «Сказка» в Гусь-Хрустальном на берег вышли деревянные богатыри. И это еще не все, пишут в группе. И здесь же - послесловие Дня физкультурника. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом - пожелания от всех участников состязаний.В ковровском сообществе - рок-август 2022. У этих кадров почти 18 тысяч просмотров.А “Вязники онлайн” приглашают на прогулку по купеческим улицам. Вязники в прошлом - город передовых купцов и фабрикантов, крупнейший центр льнопрядения. И здесь же - нотка ностальгии. Путешествие на 40 лет назад. Вязниковские студенческие стройотряды в деле.В «Судогда ТВ» - чарующий саксофон.Музыкант Владимир Трахоненков - руководитель судогодского духового оркестра- исполнил на Дне города мировые хиты. В том числе - легендарную "Бесаме мучо" Консуэлы Веласкес.А в завершение - вот эти кадры из группы "Природа Владимирской области". Оказывается, осторожные сойки вьют гнезда рядом с людьми. Второй год прилетают и высиживают потомство. СНТ "Колос". Фото Анастасии Харитоновой.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен: "Вести вместе".