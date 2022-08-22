Теплоход «Сергей Образцов», который получил пробоину по пути из Мурома, временно приостановил...

Теплоход «Сергей Образцов», который получил пробоину по пути из Мурома, временно приостановил круизы. Рейс отменяется минимум на понедельник, 22 августа, сообщает "Мостурфлот".Как мы уже писали, путешествие на теплоходе для пассажиров «Сергея Образцова» закончилось внеплановой эвакуацией 20 августа.Круизный теплоход из Москвы, совершавший рейс по Оке, сел на мель в районе Рязани. По словам очевидцев, судно "Сергей Образцов" получило серьезную пробоину в борту.В рязанском порту рассказали, что у корабля затоплено два отсека и сейчас предпринимаются попытки откачать воду. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.Фото: mosturflot.ru/