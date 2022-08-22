Серьезное ДТП произошло вечером 20 августа, в 23:20, на 116 километре автодороги «Колокша - Верхние...

Серьезное ДТП произошло вечером 20 августа, в 23:20, на 116 километре автодороги «Колокша - Верхние Дворики - Александров».По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону Александрова, допустил столкновение со стоявшим для поворота автомобилем «Мицубиси Лансер». От удара «Лансер» столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем «Лада».В результате ДТП водитель «Митсубиси», водитель и трое пассажиров «Лады», а также пассажир «БМВ» были госпитализированы.Фото: AlexAutoLive | Александров | ВКонтакте (vk.com)