В утренние часы запах гари отмечается в некоторых районах Москвы. Тем не менее превышения концентрации взвешенных частиц в воздухе не фиксируется, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В утренние часы запах гари отмечается в некоторых районах Москвы. Тем не менее превышения концентрации взвешенных частиц в воздухе не фиксируется, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы."В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари", – сказано в публикации.Причиной смога и запаха гари стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. Столица направила спасателей и технику для ликвидации возгораний.В Рязанскую область Москва направила 400 человек, шесть вертолетов и 120 единиц техники. Во Владимирской области с огнем борются 200 человек и 70 единиц техники из столицы."Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта", – ранее мэр Москвы Сергей Собянин.Столичные службы работают в усиленном режиме из-за возгораний в соседних регионах. Специалисты следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Новой Москве.