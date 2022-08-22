Стало известно, что сотрудники ФСБ нашли виновных в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, – цитирует ..

Стало известно, что сотрудники ФСБ нашли виновных в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. "Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", – цитирует представителей ведомства .Организовала взрыв гражданка Украины Наталья Павловна Вовк, которая прибыла в Россию за несколько недель до случившегося. По данным , женщина прибыла на территорию страны вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дарья Дугина.Она изучила образ жизни жертвы с помощью арендованного автомобиля. В день убийства 43-летняя киллер присутствовала на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина. Как сообщает , Вовк привела в действие взрывное устройство с помощью пульта дистанционного управления.