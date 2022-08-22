19 августа в рамках рабочей поездки в Ковров и Ковровский район глава Владимирской области...

19 августа в рамках рабочей поездки в Ковров и Ковровский район глава Владимирской области Александр Авдеев проверил, как ведутся строительные работы в акушерском корпусе многопрофильной городской больницы №1 и в здании районной больницы в Мелехово.Строительство здания в Коврове началось ещё в 1980-х годах, изначально корпус планировался как терапевтический. Стройка была остановлена в 1995 году, причем без должной консервации объекта. В 2017 году строительство возобновилось с перепрофилированием корпуса в акушерский. Наконец, работы близятся к завершению, но финишная прямая оказалась тоже не беспроблемной. В связи с удорожанием стройматериалов подрядчик уже продлевал сроки и рискует задержаться снова.В случае очередного несоблюдения сроков строительства возможны как штрафы, так и замена исполнителя. Так что подрядчик пообещал приложить все усилия для ускорения процессов.В новом акушерском корпусе будут обслуживаться женщины со всей восточной части Владимирской области − из Коврова, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского и Ковровского районов. Корпус включает отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые, акушерское обсервационное и центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическую лабораторию и рентгеновские кабинеты.Еще одна значимая «медицинская» стройка идет в поселке Мелехово: здесь реконструируется здание районной больницы и возводится пристройка. Здание освободили для проведения работ только в феврале этого года, с почти шестимесячным опозданием, поэтому возникло отставание от сроков.Планируется, что до конца года 90 процентов работ будет закончено. Оборудование будет завозиться в 4 квартале.В следующем году у жителей Ковровского района появится современная, удобная, просторная больница, оснащенная по последнему слову техники, обещают в пресс-службе областной администрации.Фото: avo.ru/