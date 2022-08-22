Александровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении двадцатидевятилетнего...

Александровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении двадцатидевятилетнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, краже телефона и хищении денег с банковской карты убитого.Судом установлено, что в феврале 2022 года осуждённый в электричке встретил своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в колонии. Сопроводив бывшего сокамерника до места, где тот употребил наркотики, мужчина повёл его обратно на вокзал. В коллективных гаражах между ними произошёл конфликт, в ходе которого, злоумышленник нанёс потерпевшему удары ножом в шею и грудь. После чего забрал телефон и банковскую карту, которой расплатился в магазине, купив бутылку воды и два батона хлеба, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, учтя наличие непогашенных судимостей за ранее совершённые преступления, суд назначил виновному наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил.