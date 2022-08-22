В Коврове в частном секторе на улице Ватутина в районе 8 вечера произошел крупный пожар. По словам...

В Коврове в частном секторе на улице Ватутина в районе 8 вечера произошел крупный пожар.По словам очевидцев, сгорела баня. Вечером 22 августа в соцсетях начали появляться ужасающие кадры с происшествия. Жители Коврова наблюдали крупное пламя высотой двухэтажного здания. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и оперативно ликвидировали огонь.Подробности происшествия уточняются.Фото и видеоматериалы от Подслушано Ковров