В МЧС заявили о ликвидации торфяного пожара близ деревни Панфилово в Гусь-Хрустальном...

В МЧС заявили о ликвидации торфяного пожара близ деревни Панфилово в Гусь-Хрустальном районе.Возгорание на площади четыре гектара тушили целую неделю, на помощь владимирским коллегам прибыли спасатели из Ногинска и сотрудники коммунальных служб из Москвы. В регионе сейчас установилась жаркая погода и практически ежедневно появляются новые локальные лесные пожары. Объявлен особый противопожарный режим, запрещено посещение лесов и торфяников, разведение костров. Перенесены сроки охоты. На текущий момент, по данным департамента лесного хозяйства, во Владимирской области действуют пять очагов лесных пожаров. Самый крупный из них в Селивановском районе, у села Ильинское - три гектара. Два небольших возгорания зафиксировано в Гусь-Хрустальном районе и по одному в Петушинском и Камешковском.