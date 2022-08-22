Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители села Кутуково остались без воды. В чем причина...

Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители села Кутуково остались без воды. В чем причина засухи- выяснил Александр Сыпченко.Марина Шитова вздыхает, ни убраться в доме, ни приготовить еду, ни полить огород. Жить стали как в средневековье, воду набираем в пруду и ждем милости от природы чтобы не погиб урожай. В кранах сухо уже 5 дней. Причина, банальная, порыв трубы, И все это в период 30 градусной жары.Марина Шитова, жительница с. Кутуково:– Давления не добавляют так как все гнилое, начинаются прорывы, лопаются, приехали посмотрели и ничего не сделали, то выходной, одна аварийная служба, семь прорывов.Износ местного водопровода более 90 процентов, говорят люди. Чуть увеличат давление в трубах- сразу проблемы. Каждый литр воды теперь у кутуковцев на счету, приходится выбирать, куда его использовать- либо полить цветы и рассаду либо вымыться самим.Екатерина Торопова, жительница с. Кутуково:– С маленьким ребенком очень тяжело, ни помыть ни постирать и посуда целый день стоит.Татьяна Баруздина, жительница с. Кутуково:– Вот у этого соседа скважина, вот у знакомых скважина, ходим просим у них воды, спасибо выручают.Проблеме не первый год, говорит староста села Андрей Святов. Обычно, пока аварийные службы устраняют аварию, проходит несколько дней. Так случилось и в этот раз. После первого порыва трубы образовался второй, необходимую технику пришлось вызывать из самого СуздаляАндрей Святов, староста с. Кутуково:– Прорыв устранили, воду включили и появился второй прорыв, рядышком, еще прорыв, сейчас ждем трактор и будем устранять, бригада на месте.В этот раз аварийные службы обещают дать воду в самое ближайшее время и очень надеются- при следующем пуске старые советские трубы не подведут и выдержат давление.Александр Сыпченко, Илья Хлудов.Вести "Владимир"