Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители села Кутуково остались без воды. В чем причина...
Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители села Кутуково остались без воды. В чем причина засухи- выяснил Александр Сыпченко.
Марина Шитова вздыхает, ни убраться в доме, ни приготовить еду, ни полить огород. Жить стали как в средневековье, воду набираем в пруду и ждем милости от природы чтобы не погиб урожай. В кранах сухо уже 5 дней. Причина, банальная, порыв трубы, И все это в период 30 градусной жары.
Марина Шитова, жительница с. Кутуково:
– Давления не добавляют так как все гнилое, начинаются прорывы, лопаются, приехали посмотрели и ничего не сделали, то выходной, одна аварийная служба, семь прорывов.
Износ местного водопровода более 90 процентов, говорят люди. Чуть увеличат давление в трубах- сразу проблемы. Каждый литр воды теперь у кутуковцев на счету, приходится выбирать, куда его использовать- либо полить цветы и рассаду либо вымыться самим.
Екатерина Торопова, жительница с. Кутуково:
– С маленьким ребенком очень тяжело, ни помыть ни постирать и посуда целый день стоит.
Татьяна Баруздина, жительница с. Кутуково:
– Вот у этого соседа скважина, вот у знакомых скважина, ходим просим у них воды, спасибо выручают.
Проблеме не первый год, говорит староста села Андрей Святов. Обычно, пока аварийные службы устраняют аварию, проходит несколько дней. Так случилось и в этот раз. После первого порыва трубы образовался второй, необходимую технику пришлось вызывать из самого Суздаля
Андрей Святов, староста с. Кутуково:
– Прорыв устранили, воду включили и появился второй прорыв, рядышком, еще прорыв, сейчас ждем трактор и будем устранять, бригада на месте.
В этот раз аварийные службы обещают дать воду в самое ближайшее время и очень надеются- при следующем пуске старые советские трубы не подведут и выдержат давление.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов.
Вести "Владимир"