Местная жительница и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Фортуна» на...

Местная жительница и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Фортуна» на улице Юматова. Произошел словесный конфликт, вызванный навязчивым приставанием и высказываниями потерпевшего оскорблений в адрес подсудимой. Она вооружилась бутылкой из-под шампанского и нанесла ей удар потерпевшему в височную кость слева, Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.18 августа она признана виновной с наказанием в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. На осужденную возложены обязанности не изменять своего фактического места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, и один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган по установленному им графику.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/