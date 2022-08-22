Росавиация, по данным , продлила запрет на полеты в аэропорты юга России. Запрет касается на деятельность аэропортов 11 городов Российской Федерации. Как пишет интернет-издание, до 29 августа ..

Росавиация, по данным , продлила запрет на полеты в аэропорты юга России. Запрет касается на деятельность аэропортов 11 городов Российской Федерации.Как пишет интернет-издание, до 29 августа нельзя летать в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростова-на-Дону, Симферополь, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Элисту и Липецк.Жителям страны рекомендовали добираться до населенных пунктов назначения через Ставрополь, Москву, Сочи, Волгоград и Минеральные Воды. Также ведомство напоминает, что следить за обновлениями по данному вопросу можно на сайтах авиакомпаний и аэропортов, пишет .