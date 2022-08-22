Прикоснуться к традициям предков и освятить яства. Яблочный спас отметили в древнем Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля. Но привлек он не только верующих. На праздник приехали и ценители

Прикоснуться к традициям предков и освятить яства. Яблочный спас отметили в древнем Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля. Но привлек он не только верующих. На праздник приехали и ценители древних ремесел. Владимир делает сувениры из бересты. Свой творческий путь он считает семейным наследием. Владимир Шевалдин, мастер по бересте Тут несколько техник. Резная, прорезная береста, аппликация и тиснение. Это