По традиции его принял древний Ризоположенский монастырь. Об идее и участниках фестиваля- Мария...

По традиции его принял древний Ризоположенский монастырь. Об идее и участниках фестиваля- Мария Платанюк."Молитва моей души". Так назвала свой авторский звон Наталья Чичерова. Одна из участниц знаменитого фестиваля "Лето Господне". На Преподобенскую колокольню- ее высота- 72 метра- звонарица поднимается часто. С нее весь Суздаль- как на ладони. Наталья Чичерова - выпускница суздальской школы звонарного мастерства- служит в древнем Ризоположенском монастыре. Колокола сопровождают ее всю жизнь. Дом Натальи- напротив обители.Наталья Чичерова, звонарица, участница фестиваля "Лето Господне":– Колокольный звон для меня- это молитва. Это также молитва, но без слов. Это молитва, преобразованная в звук. И во время это молитвы, колокольного звона, на мой взгляд, звонарь остается наедине с Господом, наедине со святыми, наедине с колоколами.Ризоположенский монастырь Суздаля-главная, символичная площадка фестиваля. Основанный в начале 13-ого столетия, преодолев все бури века двадцатого, он вновь становится прочным духовным центром. Сюда приезжают и те, кто возрождает традиции колокольного звона.– Трехъярусная Преподобенская колокольня древнего Суздаля была возведена в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812- ого года. Сейчас в исторической постройке находится музей колоколов. Экспонаты- уникальные. К примеру, у подножия колокольни любой желающий может позвонить в так называемый "очепной" колокол. Этот вид звона был широко распространен в Древней Руси. В данном случае раскачивается не язык, а сам колокол- при помощи очепа, деревянного длинного рычага.Евгений Илюхин, проводит мастер-класс:– Именно поэтому звонарей на Руси называли и "чепаками", рассказывает звонарь Евгений Илюхин. На передвижной колокольне мастер объясняет, как звучат "голоса" колокольного ансамбля. В чем отличие зазвонных от подзвонных, за что отвечают ладные, каков вес благовестника. А еще- чем отличается московский звон от суздальского. Наш- более филигранный.В звонарном деле Евгений Сергеевич много лет. Давно передает мастерство множеству учеников. Евгений Илюхин - неизменный участник суздальского фестиваля.Евгений Илюхин, звонарь, преподаватель суздальской школы звонарного искусства:– Это обмен опытом, это прославление колокольного звона как духовного, церковного искусства.Звонарь- это не профессия. Звонарь- это правильнее сказать призвание или образ жизни. Как только вы начинаете относиться к звонарскому искусству как к профессии, ничего хорошего не получаетсяВсе участники- звонари из разных городов страны- от Ярославля до Архангельска- получили дипломы. "Лето Господне" - одно из самых ожидаемых музыкальных событий августа. Зрители стремятся в этот зал под открытым небом.– Великолепный фестиваль, большое спасибо организаторам.– Суздаль очень люблю. Не первый раз мы здесь бываем. И очень приятно, что такой фестиваль проводится здесь. Очень соответствует.А это уже вечерняя программа. В Ризоположенском монастыре играет владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Артема Маркина. В день фестиваля оркестр представил бесценное музыкальное наследие. Произведения с "гражданской позицией". Рахманинов, Стравинский, Чайковский, Мусоргский, Глинка.Артем Маркин, главный дирижер владимирского губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки:– Колокол, колокольная музыка и хор, хоровая музыка- это 2 таких основополагающих момента, корневых. Это код русской культуры в этих моментах двух заключен. И даже больше я скажу- код русской цивилизации. Музыка, облеченная даже в краски симфонического оркестра, она все равно все черпала оттуда.В этот вечер с оркестром "звонил" и Игорь Винокуров. Профессиональный скрипач и мастер колокольного звона. Патриотическая тема ему особенно близка.Игорь Винокуров, звонарь:– Глинка. "Славься". Это вершина, можно сказать, использования звонов в симфонической музыке. И сегодня добавляется Мусогрский, сцена из "Бориса Годунова".На сцену вышли и хоровые коллективы Центра классической музыки: владимирский камерный хор под руководством Дмитрия Федорова и детская хоровая капелла (хормейстер Ирина Королева). "Лето Господне" проходит при поддержке администрации Владимирской области. И уже в следующем году фестиваль, несущий свет, отметит юбилей. 10 лет со дня существования.Мария Платанюк, Александр Чунаев."Вести-Владимир"