Во Владимире в микрорайоне Юрьевец стартует капитальный ремонт подземного пешеходного перехода через трассу Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7, ранее 6 км трассы М-7 «Волга»). Об

Во Владимире в микрорайоне Юрьевец стартует капитальный ремонт подземного пешеходного перехода через трассу Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7, ранее 6 км трассы М-7 «Волга»). Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Во время капремонта в переходе проведут полное переустройство гидроизоляции, системы водоотведения и водосборных колодцев. Специалисты отремонтируют внутренние и наружные