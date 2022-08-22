Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В режиме диалога
За честные выборы. Представители...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В режиме диалога
За честные выборы. Представители политических партий и Общественный штаб наблюдения заключили соглашение о сотрудничестве.
- Здоровье детей
Во Владимирскую область приехали детские врачи из Москвы. Чем они будут помогать владимирским специалистам?
- Ягода-клубника
Советы от опытных фермеров из Суздальского района. Как вырастить самую сладкую клубнику и сделать из нее пастилу.