Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - В режиме диалога За честные выборы. Представители...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- В режиме диалогаЗа честные выборы. Представители политических партий и Общественный штаб наблюдения заключили соглашение о сотрудничестве.- Здоровье детейВо Владимирскую область приехали детские врачи из Москвы. Чем они будут помогать владимирским специалистам?- Ягода-клубникаСоветы от опытных фермеров из Суздальского района. Как вырастить самую сладкую клубнику и сделать из нее пастилу.