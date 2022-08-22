Юристы напоминают, как получить отпуск на законных основаниях

1-е сентября – особенный день не только для детей, но и для их родителей. Однако это не уважительная причина, так как он признан рабочим в России.Юристы рассказали, как не выходить на работу первого сентября. Для этого потребуется оформить отпуск, который будет захватывать первый день осени. Кроме того, можно один день отдохнуть за свой счет.На некоторые специальности с особыми условиями труда предусмотрен дополнительный отпуск, который можно потратить на День знаний.Также, доноры имеют возможность взять дополнительный выходной день, который им оплатят.