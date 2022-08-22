В минувшую пятницу во Владимире прошло выступление, которое многие с интересом ждали. На сцене Art...

В минувшую пятницу во Владимире прошло выступление, которое многие с интересом ждали. На сцене Art Hall «юморила» и «позитивила» известная актриса сатирического жанра, продюсер и в прошлом - участница КВН – Юлия Ахмедова. На разогреве же выступали владимирские комики, в том числе – Марина Степанова. Девушка продолжает удивлять не только крупные юмористические сцены региона, но и центральное телевидение.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Мариной Степановой, которая рассказала о своем выступлении на одной сцене с Юлией Ахмедовой, а также о том, что сегодня происходит с юмором и стендап-комедией во Владимирской области.О прошедшем концерте и стендапе в регионе- Любопытно было то, что на владимирский концерт Юлии Ахмедовой пришли мужчины, они занимали около 40% всех мест. Здорово, правда? – с улыбкой рассказывает Марина Степанова. - Все больше мужчин приходит на женскую комедию, это безусловно радует. Концерт в минувшую пятницу был удивительный, очень смешной! Шутки «попали» в каждого.На заметку!Стендап-комедия (стендап) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно общаясь напрямую со зрителем. Выступающего называют стендап-комиком или стендапером.- Стендап во Владимире разный. Сегодня на сцену приходят новые люди из региона, которые успешно пишут шутки, а также заметен их рост, - делится своими наблюдениями Марина Степанова. - Видно, как комик меняется, как улучшается качество его текстов. И мы – владимирские стендаперы сегодня стараемся поддерживать каждого начинающего юмориста, а также затрагивать разные жанры – не только стендап, но и классическую проверку материала, устраиваем «прожарки» – формат, когда комики пытаются подколоть друг друга, пошутить над известным гостем в зале. Обожают владимирцы и импровизацию – когда комики выходят шутить на сцену без подготовки. Вживую юмор воспринимается иначе – это актерская игра, эмоции, личная энергетика рассказчика.Пошутим о настоящем?Фото из личного архива Марины СтепановойШутка от Марины Степановой:- Недавно меня узнали на улице, стало так приятно, мужчина говорит: «Я за вас голосовал… Это же вы - победительница битвы экстрасенсов?»- На концерте Юлии Ахмедовой я "разогревала" зал, мне нравится начинать концерты - признаётся Марина Степанова. - "Разогрев" нужен для того, чтобы подготовить зрителя к выступлению звезды, чтобы все закончили заниматься своими делами: разговаривать, чесать конечности, обсуждать внешность рядом сидящих, попивать чай и прочие крепкие напитки. Лично я шутила на тему своего необычного внешнего вида, на тему отношений мужчин и женщин, а также на тему того, что очень много женских комплексов развивается именно из-за мужчин... Они вечно нам что-то внушают или говорят, а мы начинаем переживать. Темы были чисто женские.Фото с концерта Юлии Ахмедовой во Владимире, личный архив Марины Степановой- Да и вообще мои шутки основаны на том, что мне близко, что меня волнует, что интересно моим друзьям. Любимые темы – это мой внешний, а также личные границы в двадцать первом веке. Очень приятно, когда ты о чём-то шутишь, кажется, будто это волнует только тебя и больше никого на всём белом свете, но из зала ощущается отклик. Люди солидарны с тобой. Слышишь аплодисменты, и это заряжает на новые шутки. Вот тогда ты понимаешь, что делаешь все правильно. Комик выявляет актуальные темы, которые живут внутри общества и внутри человека.Пошутим о прошлом?Фото из личного архива Марины СтепановойШутка от Марины Степановой:- Ну да, я выгляжу как постаревшая Даша из сериала «Папины дочки»…О юморе в современном мире и Владимире- В наше непростое время юмористам сложно, потому что многие темы очень глубокие и резонансные. Необходимо хорошо разбираться, например, в политике и истории, чтобы не попасть впросак. Мало иметь собственное мнение, необходимо еще отлично ориентироваться в подлинных реалиях происходящего. Нельзя шутить, не подумав о последствиях. Я, например, продолжаю говорить о том, о чем и раньше. Мне кажется, что сегодня нашей стране необходимы шутки, которые будут дарить позитив и заряжать отличным настроением. Мы с ребятами – комиками продолжаем развивать стендап по Владимире. Как я уже рассказывала ранее, ввели много новых форматов выступления. Замечаем, что аудитория наших концертов растет, все больше новых зрителей. И это очень сильно радует! Кстати, напоминаем, что каждый владимирец может попробовать себя в юмористическом жанре, выйти и выступить на сцене. Так что, если пишите «в стол» - приходите лучше к нам. Страна нуждается в качественном добром юморе, как никогда.Фото из личного архива Марины СтепановойЭто интересно!Темы, которые часто затрагивают стендаперы:- до чего дошел прогресс в быту («Робот-пылесос на кухне поедает коврик…»);- ностальгия («А помните… как раньше?»);- что вижу – о том и говорю («Коронавирус наступает, ну что, по домам?»)Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"