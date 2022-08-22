На Гусь-Хрустальный район надвигается верховой пожар из Рязанской области. Об этом на оперативном совещании рассказали представители регионального МЧС и администрации области. Пожару из

На Гусь-Хрустальный район надвигается верховой пожар из Рязанской области. Об этом на оперативном совещании рассказали представители регионального МЧС и администрации области. Пожару из Рязанской области до наших границ осталось преодолеть порядка 25-27 километров. При усилении ветра он может дойти до владимирского региона через несколько дней. В зоне риска – поселок Великодворье, деревни Малышкино, Ново-Мальцево, Парахино