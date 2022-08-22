Бесплатные занятия в уютных мастерских и лабораториях и образовательные программы о биологии,...

Бесплатные занятия в уютных мастерских и лабораториях и образовательные программы о биологии, экологии, генетике, зоологии.В Патриаршем саду Владимира проводят набор в академию на новый учебный год. Записаться можно в школу юного экскурсовода, экостудию и в объединение для дошколят. На выбор - более тридцати образовательных программ, среди которых даже ландшафтный дизайн и сити-фермерство для учащихся от пяти до семнадцати лет. Для закрепления знаний юннаты ознакомятся с богатой коллекцией растений, живым уголком и оранжереей в Патриаршем - гордости региона.