Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком 4 года

В Ленинском районном суде Владимирской области признали виновной владимирку по делу о мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба областной прокуратуры.Свои преступления женщина совершала на территории 33 региона, начиная с июля 2018 года. Тогда она подделала сертификат на получение маткапитала и предъявила его в банке. Украденные деньги злоумышленница обналичила и потратила. Кроме того, по тому же принципу работы она получала деньги от подставного лица.Также мошенница обманным способом оформляла кредиты в разных банках на незнакомых людей. Обвиняемая входила в доверие, «обрабатывая» своих жертв перед тем, как получить от них свою выгоду.Ущерб всех преступных деяний составил более 6 миллионов рублей. В суде были представлены все весомые доводы, доказывающие вину женщины. Обвиняемая во всем созналась.Суд назначил ей 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.В законную силу приговор еще не вступил.