Прокуратурой города Владимира установлено, что ребенок-инвалид заявителя, наблюдающийся в...

Прокуратурой города Владимира установлено, что ребенок-инвалид заявителя, наблюдающийся в учреждении здравоохранения города с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз», нуждается в приёме жизненно необходимых лекарственных препаратов.Вместе с тем органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения несовершеннолетнего лекарством не принято. Чтобы не прерывать курс лечения, законные представители были вынуждены приобретать их за собственные средства, потратив на это свыше 100 тыс. рублей.По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира суд с требованием об обязании департамента здравоохранения региона организовать лекарственное обеспечение маленького пациента и возместить его законным представителям средства, затраченные на приобретение лекарств, сообщила пресс-служба прокуратуры.Благодаря вмешательству прокуратуры ребёнок обеспечен лекарственными препаратами в необходимом объёме, затраченные на их приобретение денежные средства его родителям возмещены.Фото https://www.pxfuel.com/