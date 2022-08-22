Строительство Рпенского проезда ориентировочно завершится в 2023 году

Первая опора моста, перекинутого через реку Рпень, была собрана сегодня, 22 августа. Об этом врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на личной странице в соцсети.Рпенский проезд – дорога-дублер Добросельской улицы, которая поможет в разгрузке восточной части города от транспортной перегруженности в часы пик. На сегодняшний день уже смонтирована первая часть конструкции, которая называется плетью. Ее длина достигает 34 метров. Глава региона отметил некоторые сложности, которые возникли по ходу работы: подорожавший металл сделал кое-какие корректировки в проекте. В связи с этим, заказ был сделан зимой, а летом начались монтажные работы.Готовность Рпенского проезда к использованию планируется на 2023 год, такую задачу ставит перед подрядчиками врио губернатора.