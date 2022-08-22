При строительстве Рпенского проезда смонтирована первая плеть моста через реку Рпень. Ее вес – 42 тонны, длина – 34 метра, сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

При строительстве Рпенского проезда смонтирована первая плеть моста через реку Рпень. Ее вес – 42 тонны, длина – 34 метра, сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. «Мост — самая сложная часть проезда. Металл подорожал, и пришлось корректировать проект. Потребовалось еще зимой сделать заказ, чтобы летом начать монтаж. Справились», – заявил Авдеев, проверивший ход работ.