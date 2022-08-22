В Селивановском районе Владимирской области около 20 часов 20 августа на 15 км автодороги Красная...

В Селивановском районе Владимирской области около 20 часов 20 августа на 15 км автодороги Красная Горбатка — Чертково — Ольгино, произошло ДТП.Автомобиль «Рено Аркана» под управлением 41-летнего водителя совершил наезд на лося. В результате ДТП автомобиль получил многочисленные повреждения кузова. Лось после столкновения скрылся в лесу. Водитель не пострадал, сообщает издание gorbatka.ru.Фото: pxfuel.com