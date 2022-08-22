20 августа в Селивановском районе произошло ДТП с пострадавшим. Около 15 часов 30 минут на 2-м...

20 августа в Селивановском районе произошло ДТП с пострадавшим.Около 15 часов 30 минут на 2-м километре автодороги Красная Горбатка – Ольгино – Надеждино – Горицы Селивановского района автомобиль «Рено Симбол» под управлением водителя 1965 года рождения после прохождения левого поворота съехал в кювет и опрокинулся.В результате ДТП водитель автомашины с переломом ноги обратился в Селивановскую ЦРБ, рассказали в издании gorbatka.ru.Фото: Pixabay.com