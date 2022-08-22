За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибли и 70 человек, в том числе 9 детей, получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 338 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 82 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 автопроисшествия, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Так, в пятницу 19 августа в Кольчугинском районе в 11:00 на 54 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель автомобиля «Киа», 1977 г. р., выехал за пределы проезжей части дороги, где врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» от полученных травм скончался в больнице.В воскресенье, 21 августа, в Судогодском районе в 7:40 на 56 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», под управлением водителя 1978 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.Фото: 33.xn--b1aew.xn--p1ai/