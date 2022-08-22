Во Владимирской области выявили 157 случаев заражения коронавирусом за сутки на 22 августа. Днем ранее было 149. В последний раз суточный прирост заболевших превышал 150 случаев 5 апреля. В

Во Владимирской области выявили 157 случаев заражения коронавирусом за сутки на 22 августа. Днем ранее было 149. В последний раз суточный прирост заболевших превышал 150 случаев 5 апреля. В больницу госпитализировали 8 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 9 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 154 637.