Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но уже несколько лет она живет в Москве и трудится на благо родины блогером. Косметика, одежда, путешествия – старшая дочь онкобольной Заворотнюк делает по несколько постов и сториз в день. Очередная публикация посвящена комплексам.

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Но уже несколько лет она живет в Москве и трудится на благо родины блогером. Косметика, одежда, путешествия – старшая дочь онкобольной Заворотнюк делает по несколько постов и сториз в день. Очередная публикация посвящена комплексам."Мои близкие сравнивают меня с зайцем из-за моих передних зубов", – плачется старшая дочь онкобольной Заворотнюк.Эти обидные сравнения Анна Заворотнюк слышала с ранних лет. "Помню, в раннем возрасте в так этого стеснялась, что даже попросила своего стоматолога подпилить их, чтобы они были одного размера с остальными. И пару раз пробовала это сделать сама".Но пилить зубы оказалось неприятно. "Слава Богу, я очень боюсь боли, жуткая трусиха, и стоматолог был адекватный, – пояснила Анна. – Вот такая история",Да, врач отказался помогать в избавлении измученной Заворотнюк от страшных мук. Хотя эта процедура довольно распространенная – подпиливание происходит алмазным бором. На жевательных зубах убирается эмаль в местах выступающих бугорков, а для резцов применяются разнонаправленные движения, чтобы создать правильную форму зуба. Потом происходит шлифовка поверхности, использование средств для восполнения дефицита минералов эмали, а также препаратов для снижения чувствительности и укрепления зубной ткани. Правда, как говорят врачи, перед выравниванием зубного ряда необходимо рассмотреть все варианты коррекции: каппы, трейнеры, брекеты, элайнеры.