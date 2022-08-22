Он осужден по обвинению в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Установлено,...

Он осужден по обвинению в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.Установлено, что подсудимый незаконно приобрел 36 патронов калибра 5,6 мм, которые стал хранить в гараже по ул.Волго-Донская г.Коврова. 26 апреля они были изъяты сотрудниками МО МВД России «Ковровский», сообщила пресс-служба Ковровского горсуда.В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Отметим, что суд, в числе прочих обстоятельств, учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном; возраст подсудимого, состояние его здоровья.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото