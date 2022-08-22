Задыхаются известковой пылью от дороги. Жители деревни Оборино, которая входит в состав Владимира, бьют тревогу. По словам местных, два месяца назад здесь сняли старый асфальт и засыпали

Задыхаются известковой пылью от дороги. Жители деревни Оборино, которая входит в состав Владимира, бьют тревогу. По словам местных, два месяца назад здесь сняли старый асфальт и засыпали щебень. Теперь автомобили поднимают и разносят известковую пыль по округе. Валентина Домнина, жительница д. Оборино Вот, едет грузовая машина, видите какая пыль за ней идет. Эта пыль оседает