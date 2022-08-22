Деревню Зелени Суздальского района взяли в кольцо фермерские хозяйства. Местные жители жалуются: в...

Деревню Зелени Суздальского района взяли в кольцо фермерские хозяйства. Местные жители жалуются: в окрестностях уже нечем дышать, а комплекс только растет. Люди обратились в прокуратуру с требованием выяснить, насколько законно предприниматель ведет свой бизнес.– Вот здесь коней разводят, вот здесь бойня, вот здесь опять, говорят, конюшня будет строиться и там еще третья для телят. И мы окружены со всех сторон этой вонью.Роза ветров в деревне Зелени это навозные муссоны и бризы с душком скотобойни. Жители собрали целое досье на владельца фермы. Незаконное складирование отходов, сброс сточных вод в реку, нарушения правил утилизации туш. Чашу терпения переполнила гора навоза посреди поля.Петр Белков, житель деревни Зелени:– Вот сюда на это поле Угаров вывозит навоз. Как мы видим, здесь и жидкая фракция, и твердая фракция. И на этом же поле они хотят сделать ферму. Навоз от жизнедеятельности тысячи голов складировать здесь. Это будет кошмар.Пять лет назад предприятие было небольшим и никому не мешало. Теперь разрослось. Жители боятся представить, что будет, когда здесь возведут ферму по откорму крупного рогатого скота.Ольга Мурашкина, жительница деревни Зелени:– Здесь тысячи тонн мяса перерабатываются за три дня. Какой запах стоит? Пережженных костей, паленый, специфический запах. И он везде проникает.Алевтина Никитина, жительница деревни Зелени:– В прошлый год нам Ропотребнадзор указал, что это предприятие 2-го класса опасности. Значит сами же собственники должны думать о том, чтобы люди жили в безопасности, чтобы почва не загрязнялась, и водоемы, которые рядом, тоже не загрязнялись. Но они об этом не думают. им наше здоровье и здоровье наших детей безразлично.Представители природоохранной прокуратуры выезжали сюда с проверками несколько раз. Брали пробы воздуха, делали замеры. Превышения допустимых концентраций не выявили, но навоз потребовали убрать. Причем вопросы у прокуроров даже не к предпринимателю, а к Роспотребнадзору.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:– Решением главного санитарного врача субъекта был утвержден проект санитарно-защитной зоны и границы санитарно-защитной зоны были установлены. При этом при рассмотрении проекта, экспертного заключения не уделено внимание тому, что на границе жилой застройки, т.е в восточном направлении количество отобранных проб воздуха не соответствовало требованием санитарных норм.У предпринимателя есть и другой участок за чертой населенного пункта, в 3-х километрах от деревни. Жители просят пересмотреть планы по освоению территорий. В интервью "Вестям" директор предприятия Николай Угаров заявил, что вся эта ситуация "действует ему на нервы" и дал понять, что сам решит, как ему развивать свой бизнес.– Документов столько, что мы вот работаем с Ивановской областью, частично поставляем им живой скот, и те предприниматели, которые с нами сотрудничают, они говорят: "Мы до такого маразма, условно говоря , не дошли, который требуют у вас. У вас уже не знают, что требовать. Из пальца высасывают просто-напросто, чтобы что-то найти.Николай Угаров поясняет: участок за деревней для строительства не годится, маловат. Да и чего ради менять планы, когда все согласовано? Обещает довести до ума оборудование для утилизации. Печные дымоходы оборудуют камерами дожига, которые будут обеззараживать выбросы.Любовь Клюквина, Илья Хлудов.Вести "Владимир"