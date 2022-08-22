Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жительницы областного...

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жительницы областного центра. Она признана виновной в совершении нескольких хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном и особо крупном размере, а также в мошенничестве в сфере кредитования.Установлено, что в период с июля 2018 года по май 2019 года осужденная совершила ряд преступлений, связанных с мошенничеством на территории города Владимира.В частности, в июле 2018 года женщина предоставила в банк изготовленный ею поддельный сертификат о праве на получение материнского капитала.Перечисленные ей денежные средства она обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению.По аналогичной схеме ею были получены денежные средства ещё на одно подставное лицо.Кроме того, злоумышленница, входя в доверие к ранее незнакомым гражданам, уговорами и материальной заинтересованностью втягивала их в свои аферы, оформляя на них кредиты в «ВТБ», «Совкомбанке» и «Сетелем Банке» в сфере автокредитования и автострахования.В результате преступных действий кредитным организациям причинен ущерб в размере свыше шести миллионов рублей.Государственным обвинителем в ходе судебных разбирательств представлены исчерпывающие доказательства виновности подсудимой, признавшей фактические обстоятельства преступления в полном объеме.Судом виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, рассказывает пресс-служба облпрокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com