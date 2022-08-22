Во Владимире Ленинский районный суд признал местную жительницу виновной в семи эпизодах мошенничества с общим ущербом в 6 млн рублей. По данным областной прокуратуры, в июле 2018 года женщина

Во Владимире Ленинский районный суд признал местную жительницу виновной в семи эпизодах мошенничества с общим ущербом в 6 млн рублей. По данным областной прокуратуры, в июле 2018 года женщина подделала документ о праве на материнский капитал, с помощью которого получила деньги в конторе, выдающей займы. По этой же схеме при помощи подставного лица она получила