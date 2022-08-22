Конструктивным назвал общение с президентом глава региона Александр Авдеев. Напомним, на прошлой...

Конструктивным назвал общение с президентом глава региона Александр Авдеев. Напомним, на прошлой неделе состоялась видеоконференция, руководитель Владимирской области ответил на вопросы Владимира Путина и рассказал о положении дел в регионе.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Встреча конструктивная абсолютно, президент четко дал оценку и каким-то позитивным моментам и изменениям, и каким -то негативным моментам, над которыми придется работать. Наши оценки совпали и приоритеты в работе, поэтому если вы обратили внимание, первое на ,что президент обратил внимание это работа экономики, работа особой экономической зоны, вообще привлечение инвестиций. И в данном случае цели не расходятся, наоборот совпадают , и мы как раз в том числе по поручениям президента работает с правительством в этом направлении.Александр Авдеев рассказал президенту о создании особой экономической зоны в Киржаче. Площадка должна дать приток инвестиций, а значит и новые рабочие места. Отметим, на данный момент в регионе действуют 60 крупных инвестпроектов. Также Авдеев остановился на строительстве федеральной трассы М -12. Она тоже должна привлечь новые производства, а возможно и туристов. Президент в свою очередь попросил "проработать" такие темы как: строительства северного обхода Владимира, восстановление академического театра драмы, реконструкция стадиона "Торпедо".